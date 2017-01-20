Маурисио Перейра: Суарес спрашивал, как я смог так легко заиграть в России

Уругвайский полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал, когда он пересекался с форвардом «Барселоны» и своим соотечественником Луисом Суаресом, и чем он выделялся ещё в юности.
«Мы прошли всю структуру клуба. Когда Луис играл в команде U-17, то я был в U-14. Он в U-20, я – в U-17. Он в основе – я в дубле. Часто случалось, что мы играли двусторонки за разные команды.
Считалось, конечно, что игрок хороший, но ничего необычного мы не видели. Болельщики Суареса и вовсе критиковали, он очень часто не использовал шансы. Наверное, только один из пяти забивал. Трибуны его освистывали. «Насьональ» ведь продал Луиса в «Гроннинген» всего-то чуть дороже полумиллиона евро. В дальнейшем он именно что сделал сам себя.
Я хорошо дружу с Себастьяном Коатесом (игрок «Спортинга». — Прим. «Чемпионат») и однажды приехал к нему в гости в Ливерпуль. Тогда Луис пригласил нас к себе домой, расспрашивал о личном. Он не знал о «Краснодаре», интересовался этим клубом, но больше его впечатлила моя адаптация: «Как ты смог так легко заиграть в России»? Я объяснил, что живу в довольно теплом городе, играю в клубе с развитой инфраструктурой. Суарес, на самом деле, совсем не ведет себя как звезда. Он очень спокойный, проводит все время с семьей, просто всегда зажигается на поле», — сказал Перейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.