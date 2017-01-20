Германия подаст заявку на проведение Евро-2024

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель сообщил, что Германия подаст заявку на проведение чемпионата Европы, который пройдёт в 2024 году. Решение принято единогласно сегодня на заседании президиума организации во Франкфурте.
«Чемпионат Европы в 2024 году может стать важным флагманский проект для всего немецкого футбола. У нас есть инфраструктура и технологии для экономически обоснованного и экологически совместимого чемпионата Европы. Думаю, мы убедим нашими сильными аргументами и после 1988 года снова примем европейский чемпионат», — цитирует Гринделя официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Выборы страны-организатора Евро-2024 состоятся в следующем году.