Джамбулатов стал вице-президентом «Анжи»

Сегодня президент «Анжи» Осман Кадиев назначил Зайдина Джамбулатова на пост вице-президента клуба, который уже работал на этой должности в 1999-2000 годы и в 2010 году.
В числе прочих обязанностей Джамбулатов будет курировать вопросы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, развитием детско-юношеского футбола и инфраструктурой махачкалинского клуба.
«Я рад вернуться в родной для себя клуб и приложу максимум усилий для развития «Анжи». Это наше общее дело, мы одна большая семья. У Османа Кадиева много позитивных идей, которые будем стараться воплотить в жизнь», — цитирует Джамбулатову пресс-служба «Анжи».