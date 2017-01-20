Экс-защитник «Кубани» Шуньич перешёл на правах аренды из «Штутгарта» в «Палермо»

Немецкий «Штутгарт» на своём официальном сайте объявил о переходе центрального защитника Тони Шуньича в итальянский «Палермо» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает опцию выкупа.
В сезоне-2014/15 боснийский футболист выступал за краснодарскую «Кубань», в составе которой провёл 32 матча. В «Штутгарт» Шуньич перебрался в августе 2015 года.
В этом сезоне 28-летний защитник сыграл за «Штутгарт» 10 матчей во второй Бундеслиге, забил два мяча и получил три жёлтых карточки.