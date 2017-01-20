«Сан-Паулу» может арендовать у «Шаньдун Лунэн» экс-игрока «Анжи» Жусилея

28-летний полузащитник китайского «Шаньдун Лунэн» Жусилей спустя почти шесть лет может вернуться в Бразилию. Как сообщает GloboEsporte, бывшего игрока махачкалинского «Анжи» может на год арендовать «Сан-Паулу». Переговоры по этому поводу идут.
Жусилей перешёл в «Анжи» в 2011 году из «Коринтианса» В январе 2014 года полузащитник стал игроком «Аль-Джазиры» из ОАЭ, а летом 2015 года отправился в Китай.
Недавно в китайской Суперлиге был ужесточён лимит на легионеров, и в этой связи «Шаньдун Лунэн» может расстаться с бразильцем.