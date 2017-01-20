Мойзес: ЦСКА сделал предложение, мы обсуждаем его с руководством «Коринтианса»

Защитник «Коринтианса» Роберто Мойзес сообщил, что его агенты ведут переговоры с бразильским клубом после предложения о трансфере со стороны ЦСКА.
«От ЦСКА поступило предложение, мои агенты ведут переговоры с руководством „Коринтианса“. Я счастлив в нынешнем клубе, но всё что угодно может произойти, давайте подождём», — цитирует Мойзеса Jornal Floripa.
В прошлом сезоне 22-летний игрок на правах аренды выступал за «Байю» во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии. За 36 матчей он забил один гол. По истечении аренды футболист вернулся в «Коринтианс». Также бразильские СМИ сообщали, что в приобретении Мойзеса заинтересован «Спартак».