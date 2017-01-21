«Ливерпуль» начал переговоры с «Манчестер Сити» о трансфере Харта

«Ливерпуль» начал переговоры с «Манчестер Сити» о возможности приобретения летом вратаря Джо Харта. Напомним, что с начала нынешнего сезона Харт выступает на правах аренды за «Торино», однако итальянский клуб уже смирился с тем, что летом 2017 года придётся расстаться, сообщает Metro.
Контракт Харта с «Манчестер Сити», который выплачивает большую часть зарплаты во время его аренды в итальянском клубе, истекает летом 2017 года. В текущем сезоне голкипер провёл 16 матчей за «Торино» и пропустил 23 мяча.