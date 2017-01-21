Моуринью: де Хеа и Ромеро одинаково важны, хочу, чтобы они оба остались в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не намерен расставаться ни с одним из своих двух вратарей.
Основным голкипером является Давид де Хеа, которого сватают в «Реал», а вторым номером остаётся Серхио Ромеро, которого в своих рядах хочет видеть «Бока Хуниорс».
«Я рассчитываю, что оба останутся, потому что думаю, что они оба одинаково важны. Нет лучше вратаря, чем Давид и нет лучше замены, чем Серхио, нет лучше профессионала, чем он. Хочу, чтобы они оба остались.
Если „Бока“ действительно проявляет к нему интерес, я буду стараться остановить его, потому что хочу, чтобы Серхио остался», — цитирует Моуринью Sky Sports.