Абрамович может снова начать финансировать российский футбол

Бизнесмен Роман Абрамович может вернуться к финансированию российского футбола, сообщает «Спорт-экспресс».
По информации источника, речь, согласно разрабатываемому проекту, идёт о финансовой помощи четырём юношеским сборным России, в которых играют в футболисты 1999-го (тренер Михаил Галактионов), 2000-го (тренер Дмитрий Ульянов), 2001-го (тренер Андрей Митин) и 2002 года рождения – эта команда в стадии формирования и тренера не имеет. Речь не идёт о полном финансировании всех сборных – у РФС достаточно средств для этих целей. Скорее, структуры Абрамовича будут участвовать в работе команд на правах софинансирования. Разрабатываемый проект крайне амбициозен, ничего подобного, равного по структурным преобразованиям, в истории российского футбола ещё не было.
В сентябре 2013 года фонд «Национальная академия футбола», которым управлял Абрамович, перестала управлять рядом проектов в российском футболе. Именно этот фонд ранее финансировал контракт главного тренера сборной России Гуса Хиддинка.