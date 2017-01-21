«Ливерпуль» проиграл «Суонси Сити» на «Энфилде»

«Ливерпуль» проиграл «Суонси Сити» в матче 22-го тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «лебедей». «Ливерпуль» не смог победить в третьем матче турнира подряд.
У хозяев дубль оформил Роберто Фирмино, у гостей дважды отличился Фернандо Льоренте, а ещё один мяч забил Гилфи Тор Сигурдссон.
«Ливерпуль» (45 очков) занимает третье место в АПЛ, отставая от лидирующего «Челси» на семь баллов и сыграв на матч больше. «Суонси» (18) поднялся на 17-ю строчку.