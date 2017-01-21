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Энрике: ни в «Барселоне», ни во всём мире нет другого Иньесты

21 января 2017, суббота. 17:59. Футбол
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил значимость полузащитника Андреса Иньесты, который пропустит матч с «Эйбаром» (22 января) в 19-м туре чемпионата Испании из-за повреждения.

«У нас в составе, как и во всём мире, нет другого Иньесты. И это проблема. У меня достаточно сильных игроков на этой позиции, но во всём мире я не видел никого, кто играл бы, как Андрес.

Тем не менее наши планы не меняются. Наши цели всегда остаются прежними, вне зависимости от того, кто готов играть. Весь сезон мы хотим выдать хорошую победную серию, но пока не выходит», — цитирует Энрике Marca.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Андрес Иньеста Луис Энрике
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21 января 2017, суббота
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