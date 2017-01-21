Иммобиле: большинство нейтральных болельщиков поддержат «Лацио» в матче с «Юве»

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 21-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом». Встреча состоится 22 января.
«Жду яркой игры. Мы ничего не боимся, потому что страх мешает проявить себя. Большинство нейтральных болельщиков будут поддерживать нас, потому что, если „Ювентус“ потеряет очки, гонка за скудетто оживится. Тем не менее, думаю, титул в конце концов достанется туринцам.
Мы можем остановить „Юве“ или хотя бы попытаться сделать это. „Лацио“ — молодая и смелая команда», — цитирует Иммобиле La Stampa.