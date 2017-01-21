Руни стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед»

«Сток Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 22-го тура АПЛ. Встреча проходила в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась со счётом 1:1.
На 94-й минуте Уэйн Руни положил мяч точно в дальнюю девятку ударом со штрафного, сравняв счёт. Для 31-летнего английского форварда, выступающего за «Манчестер Юнайтед» с 2004 года, этот гол стал 250-м за «красных дьяволов» во всех турнирах.
Таким образом, Руни обошёл легендарного Бобби Чарльтона и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.