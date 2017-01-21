Билич: эта неделя получилась для «Вест Хэма» хорошей

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич поделился впечатлениями от выездного матча 22-го тура АПЛ с «Мидлсбро» (3:1).
«Эта неделя получилась для нас хорошей. После победы над „Кристал Пэлас“ команда почувствовала энергию, импульс. Мы смогли использовать эти эмоции в сегодняшнем матче, показали классный футбол и взяли очень важные три очка.
Кэрролл опять сыграл просто блестяще и оформил дубль. Но дело даже не в голах, а в том, какой эффект оказывает его присутствие на поле. Его очень трудно остановить внутри штрафной. Надеюсь, он и дальше будет находиться в такой форме», — цитирует Билича BBC.