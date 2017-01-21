Почеттино: 1-й гол «Сити» забил по гандбольным правилам, но ругать судью не буду

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и закончилась со счётом 2:2.
«Они были лучше в первой половине, нам пришлось тяжело. После перерыва мы заиграли немного лучше и энергичнее, но потом пропустили. Мы показали большой характер, при 0:2 команда верила в хороший исход и это замечательно. Это важное очко для команды.
Первый гол „Ман Сити“ забил по гандбольным правилам. Но люди не могут видеть каждую деталь, так что жаловаться на судью я не буду», — цитирует Почеттино BBC.