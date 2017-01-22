Билич: «Вест Хэм» просит за Пайета даже меньше, чем он стоит

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич после гостевого матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Мидлсбро» (3:1) высказался относительно ситуации с полузащитником Димитри Пайетом. 29-летний футболист сборной Франции хочет покинуть английский клуб и перейти в «Марсель». Однако ранее «молотобойцы» отклонили два предложения «провансальцев».
«Нет ничего нового. Единственная хорошая вещь, что сегодня 21-е, а значит через 10 дней это закончится. Я не скажу ничего нового. Есть два возможных исхода: он останется или уйдёт. В „Марсель“ или какой-либо другой клуб? Он отличный игрок, у него есть своя цена, мы не просим ничего безумного или вроде того в случае его ухода. Мы просим даже меньше денег, чем он стоит», — цитирует Билича ESPN FC.