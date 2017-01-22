На просмотре в «Урале» находится аргентинский нападающий Ролон

На просмотре в «Урале» находится аргентинский нападающий Макси Ролон. 22-летний форвард вышел в стартовом составе екатеринбургской команды в контрольном матче с румынской «Астрой», который проходит в эти минуты. Ролон после ухода из бразильского «Сантоса» летом 2016 года является свободным агентом. Ранее он выступал за «Барселону B», провёл семь матчей и забил один гол за сборную Аргентины U20.
«Ролон находится с командой совсем недавно, потому по поводу его будущего в „Урале“ сказать пока нечего. В данный момент аргентинец принимает участие в товарищеском матче, выйдя в стартовом составе», — сказал Медведевских в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.