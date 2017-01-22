Почеттино: думаю, пенальти в эпизоде со Стерлингом не было

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от работы судьи матча 22-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» Андре Марринера. Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и закончилась со счётом 2:2.
На 76-й минуте Рахим Стерлинг выбежал на свидание с Уго Льорисом и нанёс несильный удар в момент небольшого толчка бежавшего сзади Кайла Уолкера.
«Лично я считаю, что пенальти там не было. Это Англия, мы тоже можем сказать, что Лерой Зане подыграл себе рукой в эпизоде с первым голом. Думаю, там была игра рукой, но арбитру было непросто. В английском футболе игроки часто толкают друг друга и игра продолжается. Надо одинаково трактовать такие эпизоды в штрафной и за её пределами», — сказал Почеттино в эфире BBC Sport.