Венгер: я должен заткнуться. Хочу извиниться за своё поведение

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Бёрнли» в матче 22-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:1.
«Мы всё-таки вырвали победу, но, конечно, это было очень трудно. Мы не могли забить второй гол, долго играли вдесятером, но всё же получили три очка, которые так хотели заполучить. „Бёрнли“ — хорошо организованная команда, они играют просто, но эффективно. Это был невероятный бой.
Что касается моего удаления, то я не видел там никакого пенальти, но я должен заткнуться. Хочу извиниться за своё поведение, пусть на тот момент я и был на эмоциях", — сказал Венгер в эфире BBC Sport.
Венгер был удалён в начале компенсированного времени за бурную реакцию на назначение пенальти в ворота своей команды, когда Франсис Коклен ногой ударил по колену сопернику в своей штрафной площади. Уходя в подтрибунное помещение, Венгер толкнул резервного арбитра Энтони Тейлора.