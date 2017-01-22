Гол Гризманна спас «Атлетико» от поражения в Бильбао

«Атлетик» Б и «Атлетико» сыграли вничью в матче 19-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 2:2.
В дебюте игры Коке открыл счёт. На 42-й минуте Иньиго Лекуэ провёл ответный мяч, а на исходе часа игры Оскар де Маркос вывел басков вперёд. На 80-й минуте отличился Антуан Гризманн.
«Атлетико» (35 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего «Реала» на восемь баллов и сыграв на матч больше. «Атлетик» (29) идёт седьмым.