Тренер «Бёрнли»: судья упустил офсайд у Косельни и причинил нам много боли

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч раскритиковал работу главного судьи матча 22-го тура АПЛ с «Арсеналом» Джонатана Мосса. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «канониров».
«Матч получился очень тяжёлым. Обидно проиграть матч именно таким образом, когда арбитр не фиксирует офсайд у Лорана Косельни, особенно на таком трудном выезде. Мы знаем, как сложно играть в этой лиге, но нужно, чтобы судьи принимали верные решения, а сегодняшние действия арбитра причинили команде много боли.
Судьям, чтобы работать в АПЛ, нужна смелость. Я понимаю это, но офсайд всё же должен был быть зафиксирован», — цитирует Дайча BBC.