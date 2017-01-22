Кэхилл пожелал всего наилучшего госпитализированному игроку «Халла» Мэйсону

Защитник «Челси» Гари Кэхилл прокомментировал эпизод со столкновением с полузащитником «Халл Сити» Райаном Мэйсоном в матче 22-го тура АПЛ. Встреча закончилась победой лондонцев со счётом 2:0.
На 12-й минуте матча Кэхилл головой врезался в двух игроков «Халл Сити». Сильнее всех пострадал Мэйсон, на лицо которого вскоре была надета кислородная маска. Затем под аплодисменты трибун 25-го номера «Халла» унесли с поля. Игрок был госпитализирован, а к первому тайму судья добавил восемь минут.
«В эпизоде со столкновением я пытался дотянуться до верхового мяча после передачи, и мы столкнулись головами. Я желаю Мэйсону всего наилучшего», — приводит слова Кэхилла после матча Sky Sports.
«Все в «Челси» желают Мэйсону всего наилучшего. Это было плохое столкновение с Гари. Надеемся, что игрок быстро восстановится и в скором времени вернётся на поле», — сказал главный тренер «Челси» Антонио Конте.
Посмотреть видео эпизода можно тут.