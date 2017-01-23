Энрике: травма Бускетса кажется не такой серьёзной, как мы думали

Травма полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса не такая серьёзная, как предполагалось изначально. Об этом сообщил главный тренер каталонского клуба Луис Энрике.
«У нас есть футболисты высокого уровня, на которых можно положиться. Хорошая новость для нас в том, что травма Бускетса кажется не такой серьёзной, как мы думали. Его отсутствие будет большой проблемой, однако у нас есть решения и ресурсы для того, чтобы отсутствие травмированного игрока не замечалось», — цитирует Луиса Энрике Marca.
Бускетс из-за травмы был вынужден покинуть поле уже на 10-й минуте матча 19-го тура Примеры с «Эйбаром» (4:0). Хавбек пострадал от удара со стороны полузащитника «Эйбара» Гонсало Эскаланте и не смог продолжить матч.