Клементе: Месси не играл бы так же в команде намного ниже классом «Барселоны»

Бывший главный тренер сборной Испании Хавьер Клементе проанализировал игру нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Клементе считает, что футболист сборной Аргентины не демонстрировал бы игру такого уровня в любой команде.
«Лео творит на поле нечто невероятное. Рядом с ним выступают такие игроки, как Неймар, и другие. Это лучший в мире футболист, намного превосходящий остальных. Но Месси не играл бы так же в команде намного ниже классом «Барселоны», — приводит слова Клементе испанское интернет-издание Sport.