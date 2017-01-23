Защитник «Энергомаша» Семейкин отправился на сборы с «Амкаром»

Как стало известно «Чемпионату», центральный защитник «Энергомаша» Артём Семейкин отправился на сборы с пермским «Амкаром». Футболист вызывался в молодёжную сборную России под руководством Николая Писарева осенью прошлого года.
В нынешнем сезоне ПФЛ-Центр защитник «Энергомаша» принял участие в 14 матчах и забил 1 гол. После 15 туров «Энергомаш» занимает второе место в чемпионате, с отставанием в одно очко от лидирующего курского «Авангарда».
«Амкар» в РФПЛ завершил первую часть сезона на шестом месте.