Экс-наставник «Кастилии» советует Зидану использовать игроков этой команды

Бывший главный тренер «Кастилии» (резервная команда «Реала») Луис Мигель Рамис знает, как можно решить проблемы наставника «сливочных» Зинедина Зидана, связанные с травмированными игроками. Рамис рекомендует французскому специалисту обратить внимание на футболистов «Кастилии».
«Проблемы с фланговыми защитниками? Есть Ашраф Хакими. Сложности в середине поля? Алейкс Фебас. Я бы лопнул, если бы не высказался. Вперёд, «Реал»!» — написал Рамис на своей странице в социальной сети «Твиттер».
В данный момент Зидан не может рассчитывать на таких футболистов, как защитники Марсело Жуниор и Даниэль Карвахаль, а также полузащитник Лука Модрич.