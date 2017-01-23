Созин: «Спартак» — не Китай, больших денег за Фернандеса никто ЦСКА не даст

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением относительно запроса «Спартака» в ЦСКА по трансферу Марио Фернандеса. Ранее в СМИ сообщалось, что красно-белые ещё с осени проявляют предметный интерес к защитнику «армейцев».
«У «Спартака» хороший вкус. Фернандес на данный момент – лучший крайний защитник страны с российским паспортом. Понятно, что Фернандес по всем показателям выигрывает и у Маурисио, и у Ещенко, и у Комбарова. Но не думаю, что ЦСКА его продаст. Если только не поступит очень хорошее предложение.
Если ЦСКА решит продать всех своих лидеров – Дзагоева, Вернблума, Фернандеса, ему понадобится время на перезагрузку. Но не думаю, что в клубе так всё плохо в финансовом плане. Будь по-другому, с ведущими игроками давно бы расстались. «Спартак» — не Китай, таких денег, как за Витселя, никто «армейцам» не даст.
Поспособствовать переходу может разве что тот факт, что дела Фернандеса и Фернандо ведёт один и тот же агент. Если «Спартак» согласится выплатить прописанные за Марио отступные и сам футболист захочет уйти, переход может состояться. На мой взгляд, пока ЦСКА Фернандеса продавать не будет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.