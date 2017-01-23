Попов: Каррера — жёсткий человек, особенно если кто-то не выполняет его указаний

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов рассказал о работе с главным тренером Массимой Каррерой. 52-летний специалист вошёл в тренерский штаб красно-белых в июле в качестве помощника Дмитрия Аленичева, а после его ухода возглавил команду.
«Конечно, Массимо Каррера — жёсткий человек, особенно это проявляется, когда кто-то в команде не выполняет его указаний. Он всё время говорит нам, что мы можем многого добиться, что все игроки должны играть друг за друга. Мы слышим его: и в том числе поэтому нам удаётся добиваться хороших результатов», — цитирует ТАСС Попова.