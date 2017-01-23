Гоу: после некоторых матчей «Краснодара», даже победных, я плакал

Нападающий «Кайрата» Жерар Гоу, ранее выступавший за «Краснодар», рассказал, почему ему не удалось закрепиться в составе «быков». Ивуариец защищал цвета краснодарского клуба с 2013 по 2014 год.
«Чтобы показать себя, футболист должен играть, должен быть на поле. Если я не играл, как мне доказать, что я хороший форвард, умеющий забивать? После некоторых матчей „Краснодара“, даже победных, я плакал. Не понимал, почему не играю. Чувствовал себя очень-очень плохо. Мужчины не должны плакать, но иногда было сложно сдержать слезы. Знал, что могу больше, чем те, кто был на поле и побеждал. „Краснодар“ — отличная команда, но если бы тогда мне дали шанс, то клуб получил бы очень хорошего нападающего.
Кто из партнёров по „Краснодару“ запомнился? В первую очередь могу сказать об Исаэле Барбозе, с которым мы сейчас выступаем и в „Кайрате“. Также играл вместе с Жоаозиньо, Вандерсоном — они мои хорошие друзья», — цитирует Гоу официальный сайт УЕФА.