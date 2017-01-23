Агент: Настасич переходит в «Зенит»? Невозможно!

Защитник «Шальке-04» Матия Настасич, который вошёл в трансферный список «Зенита», в петербургский клуб не перейдёт. Об этом заявил Томислав Эрцег, представляющий агентство, которое ведёт дела сербского футболиста. Ранее сообщалось, что сумма трансфера 23-летнего футболиста может составить около € 12-15 млн.
«Настасич переходит в «Зенит»? Невозможно!» — цитирует Эрцега «Спорт день за днём».
Настасич выступает за «Шальке» с лета 2015 года, когда перешёл из «Манчестер Сити» за € 9,5 млн. Его контракт с немецким клубом истекает летом 2019 года.