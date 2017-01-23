УЕФА составил таблицу за всю историю Лиги чемпионов, «Спартак» на 30-м месте

На восемь строчек ниже находится ЦСКА (38). Далее следуют «Зенит» (42), «Локомотив» (60) и «Рубин» (75).
Первое место в таблице занимает мадридский «Реал». Следом расположилась «Барселона», а замыкает тройку призёров «Бавария».
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу занимает пятое место по количеству матчей в Лиге чемпионов. На счету румынского специалиста 103 игры в самом престижном европейском клубном турнире – «Шахтёр» (68), «Интер» (3), «Галатасарай» (26), «Бешикташ» (6). Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев занимает 16-е место. Российский специалист провёл в ЛЧ 56 матчей с красно-белыми.
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