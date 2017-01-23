Геннадий Голубин назначен главным селекционером «Динамо»

Футбольный агент и функционер Геннадий Голубин возглавит селекционное направление в московском «Динамо» на должности главного селекционера, сообщается на официальном сайте бело-голубых.
«Геннадий Голубин имеет богатый управленческий опыт в различных футбольных структурах и зарекомендовал себя в качестве эффективного футбольного специалиста. Он уже работал в ФК «Динамо-Москва» (2006-2010 гг.) и был причастен к последнему успеху клуба, бронзовым медалям «Динамо» в 2008 году.
Футбольный клуб «Динамо» (Москва) приветствует Геннадия Геннадьевича в своих рядах и рассчитывает на его футбольный руководящий опыт», — говорится в заявлении клуба.