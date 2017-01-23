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175 лет назад 2016
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Глушаков: Д. Комбаров вошёл в «Клуб крокодилов», скоро там буду и я

23 января 2017, понедельник. 23:33. Футбол
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в эфире программы «Все на матч» объяснил шутку про «Клуб крокодилов».

«Клуб крокодилов» — это просто наша шутка. Это такой клуб, кому за 30. У нас очень молодая команда, и ребят за 30 лет можно посчитать на пальцах одной руки. У Дмитрия Комбарова вот недавно день рождения был, и он оказался в этом клубе, а скоро там буду я. Не то чтобы я этого ждал, ведь хочется всегда быть молодым и красивым.

Отмечать хотелось бы в кругу семьи, но это сборы, подготовка к чемпионату, так что здесь чуть-чуть отметим, а потом в Москве основные празднования продолжатся. Погуляем денёк и обратно поедем на сборы. Можно и тортик немного покушать, но не нужно перебарщивать, потому что сразу появится жир. Только мне это пока не грозит: мы работаем хорошо, много бегаем, тренируемся в жаркую погоду. То есть как съедим, так оно и сгорит сразу. Семьи сюда разрешили привезти. Некоторые ребята взяли жён, детей. Не на все сборы, конечно, а на пять-шесть дней.

Сборы проходят привычно — тяжело, особенно на первом сборе. Подготовка идёт полным ходом. Думаю, всё идёт в правильном направлении, двигаемся вперёд. Так что всё в наших ногах, головах и силах. Каррера потом даст нам отдохнуть, но перебарщивать нельзя. Один денёк погуляем, а там уже вторые сборы. Если погуляем много, то на втором сборе это аукнется", — сказал Глушаков.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Денис Глушаков Дмитрий Комбаров
Новости. Футбол
23 января 2017, понедельник
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