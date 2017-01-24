Бэйл надеется приступить к работе с мячом на этой неделе

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл не жалеет сил, чтобы вернуться в строй как можно скорее. Как сообщает Independent, игрок сборной Уэльса надеется на текущей неделе приступить к работе с мячом. Для главного тренера «Королевского клуба» Зинедина Зидана это очень хорошая новость, поскольку в данный момент в команде не один травмированный игрок.
Бэйл получил травму голеностопа в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (2:1). В конце ноября валлийский футболист подвергся хирургическому вмешательству. Ранее сообщалось, что он надеется восстановиться к матчу с «Наполи» в Лиге чемпионов, который состоится 15 февраля в рамках 1/8 финала.