Ракитич: для меня намного лучше, если Л. Энрике продлит контракт с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рад тому, что работает под руководством такого специалиста, как Луис Энрике. Хорватский футболист выразил желание, чтобы наставник сине-гранатовых продлил контракт с каталонским клубом.
«Для меня намного лучше, если Луис Энрике продлит контракт с «Барселоной». Это специалист, знающий меня лучше других и пригласивший меня в «Барселону». И я очень благодарен ему за это. Мы работаем в одном и том же направлении», — приводит слова Ракитича Marca.
Действующее соглашение Луиса Энрике с испанским грандом в силе до лета 2017 года. Ранее тренер обещал высказаться о своём будущем весной.