Кейн: уйти сейчас из «Тоттенхэма» будет глупо

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн отметил, что не видит причин, по которым кто-то из его партнёров может захотеть покинуть клуб.
«Я удивлюсь, если кто-то из моих товарищей по команде захочет уйти. „Тоттенхэм“ движется вперёд, в клубе много что происходит, нам просто не хватает последнего шага — начать выигрывать трофеи.
Уйти сейчас из „Тоттенхэма“ — это будет глупо. У нас есть один из лучших тренеров в мире, это огромное преимущество. Скоро у „Тоттенхэма“ будет новый стадион. Как видите, перспективы на редкость хороши», — сказал Кейн в интервью Gazzetta Dello Sport.