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Кейн: уйти сейчас из «Тоттенхэма» будет глупо

24 января 2017, вторник. 17:22. Футбол
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн отметил, что не видит причин, по которым кто-то из его партнёров может захотеть покинуть клуб.

«Я удивлюсь, если кто-то из моих товарищей по команде захочет уйти. „Тоттенхэм“ движется вперёд, в клубе много что происходит, нам просто не хватает последнего шага — начать выигрывать трофеи.

Уйти сейчас из „Тоттенхэма“ — это будет глупо. У нас есть один из лучших тренеров в мире, это огромное преимущество. Скоро у „Тоттенхэма“ будет новый стадион. Как видите, перспективы на редкость хороши», — сказал Кейн в интервью Gazzetta Dello Sport.
Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Тоттенхэм Хотспур Гарри Кейн
Новости. Футбол
24 января 2017, вторник
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