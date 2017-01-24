Сравнивший работу в «Палермо» с бомбардировкой Хиросимы тренер ушёл в отставку

Главный тренер «Палермо» Эудженио Корини после поражения от «Интера» (0:1) на своём поле в 21-м туре чемпионата Италии подал в отставку. «Палермо» занимает 18-е место в Серии А с 10 очками.
«Мне нечего сказать. Я всегда был достаточно откровенным и всегда общался с журналистами, когда возникала такая возможности. Это решение я принял исходя из соображений совести и здравого смысла. Оно далось мне с болью, но так будет лучше», — цитирует Корини Football Italia.
Ранее в СМИ сообщалось, что президент «Палермо» Маурицио Дзампарини хочет вернуть на пост главного тренера Роберто де Церби. Корини 30 ноября сменил у руля команды де Церби, который, в свою очередь, за семь недель до этого занял место Давиде Баллардини.
Около десяти дней назад Корини сравнил свою должность с атомной бомбардировкой Хиросимы.