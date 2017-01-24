Цаллагов: насколько я понимаю, Луческу видит меня в «Зените» опорником

Полузащитник Ибрагим Цаллагов, перешедший в «Зенит» из «Крыльев Советов», сообщил, что главный тренер питерцев Мирча Луческу видит его на позиции опорного полузащитника.
«Мне было важно, насколько «Зенит» во мне заинтересован. Был момент, когда я приехал, как раз чтобы это понять. В какой-то момент стало ясно, что на меня рассчитывают. Я убедился: всё зависит от меня. Буду достоин – выйду на поле. А в себе я не сомневаюсь. Обстоятельства так сложились, что я понял – тренер во мне заинтересован и видит в команде. А в составе или нет – это уже я должен доказать.
Я общался с Луческу. Он приободрил меня. Не помню какими словами. Сами понимаете, ты разговариваешь с мистером, а ещё вчера ты не был в этой команде. Конкретные фразы не запомнил, остались именно ощущения. Я долго шёл к этому шагу и рад, что оказался в «Зените». Теперь этот успех надо развить.
Насколько я понимаю, Луческу видит меня опорником, а не крайним защитником. Это и есть моя родная позиция. Меня на ней примерно с 11 лет наигрывали. Просто в какой-то момент была необходимость в крайнем защитнике, меня попробовали, и там прижился», — сказал Цаллагов.
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