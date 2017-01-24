Сако выбирает между «Спартаком» и «Саутгемптоном»

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако может продолжить карьеру в России. «Спартак» продолжает попытки приобрести французского футболиста. По данным издания Le10Sport, Сако выбирает между предложениями красно-белых и «Саутгемптона».
Сообщается, что 26-летний игрок хотел бы остаться в английской Премьер-лиге, но предложение «Спартака» является очень выгодным с финансовой точки зрения.
Сако не выступал за «Ливерпуль» в официальных матчах с апреля прошлого года, когда был дисквалифицирован за употребление допинга. Летом игрок был оправдан, но позже Клопп отстранил его от тренировок за нарушение дисциплины.