Асхабадзе: РФС и совет директоров «Спартака» подтвердили наш правильный выбор

Экс-генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным прокомментировал назначение Евгения Бушманова главным тренером молодёжной сборной России, а также возвращение Дмитрия Гунько на тренерский мостик «Спартака-2».
«В первую очередь хочу поздравить Евгения Бушманова и Дмитрия Гунько с новыми назначениями и с новыми шагами в тренерских карьерах, пожелать успехов, а также такого же профессионального отношения к делу, с которым придёт спортивный результат и достойные плоды работы! Очень приятно, что в своё время мы сделали правильный выбор в сторону этих специалистов, и сегодня и РФС, и совет директоров „Спартака“ подтвердили это!» — заявил Асхабадзе.