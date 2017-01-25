Главой судейского комитета РФС назначен Бутенко

Андрей Бутенко назначен главой судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщил первый вице-президент РФС Никита Симонян.
«Бутенко назначен главой судейского комитета», — цитирует Симоняна ТАСС.
Предшественником Бутенко был Николай Левников, который сейчас работает руководителем судейского департамента федерации футбола Казахстана.
62-летний Бутенко стал арбитром в 1976 году. В 1998 году он был признан лучшим судьёй России. Также был инспектором департамента судейства и инспектирования РФС.