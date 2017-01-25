Куасси провёл в больнице 24 часа и уже вернулся к тренировкам после малярии

Полузащитник «Селтика» Эбуэ Куасси, недавно перешедший из «Краснодара», смог вернуться к тренировкам после того, как был доставлен в больницу с признаками малярии. Как сообщает The Scottish Sun, игрок пробыл в больнице всего сутки, после чего был выписан.
Куасси после перехода пока не дебютировал за шотландский клуб, так как ещё не получил разрешение на работу в Великобритании.
В текущем сезоне ивуарийский футболист провёл в РФПЛ девять матчей, не отметившись результативными действиями. Ранее в британских СМИ была информация, что сумма трансфера Куасси из «Краснодара» в «Селтик» будет примерно равна £ 3 млн (€ 3,5 млн).