Мутко — о подготовке регионов к ЧМ-2018: критических отставаний нет

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко положительно оценил ход подготовки российских регионов к проведению чемпионата мира 2018 года.
«В целом мы ход подготовки к чемпионату мира оцениваем очень положительно. Динамика хода подготовки очень высокая.
Безусловно, есть отставания по ряду объектов. Мы видим некие отставания по стадиону в Самаре, сегодня мы пока не уложились в график ввода стадиона в Сочи по реконструкции (мы рассчитываем в феврале сдать стадион к Кубку конфедераций). Что касается стадиона «Крестовский», то объект свидетельство о вводе в эксплуатацию получил, по газону, который вибрацию допускает, работы ведутся, в конце февраля мы его сдаём ФИФА. Критических отставаний нет. Абсолютно уверен, что регионы страны и федеральные органы власти, погружённые в проект, справятся с поставленной задачей», — цитирует Мутко «ФедералПресс».