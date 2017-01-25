«Бастия» запретила фанату посещать игры после расистского скандала с Балотелли

«Бастия» применила санкции к одному из своих болельщиков за расистское поведение в отношении нападающего «Ниццы» Марио Балотелли во время матча 21-го тура чемпионата Франции (1:1), сообщает пресс-служба клуба.
После той встречи итальянский форвард обвинил в расистском поведении болельщиков соперника, которые, по его словам, весь матч имитировали звуки обезьяны.
«Бастия» задействовала видеозаписи с камер наблюдения на стадионе и вычислила личность одного из нарушителей. Им оказался 40-летний болельщик, который демонстрировал расистское поведение во время встречи. Клуб лишил его сезонного абонемента и запретил посещать стадион команды в течение нескольких лет.