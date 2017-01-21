Балотелли: расизм легализован во Франции?

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли после гостевого матча 21-го тура чемпионата Франции с «Бастией» (1:1) пожаловался на расистское поведение фанатов команды хозяев.
«Результат матча с «Бастией» является справедливым. Мы будем работать больше над достижением своих целей. Арбитр тоже работал хорошо. Но у меня есть вопросы к французам. Это нормально, что фанаты «Бастии» весь матч имитировали звуки обезьяны, и никто никак на это не реагировал? Расизм легализован во Франции? Или только в Бастии? Футбол – удивительный вид спорта, а фанаты «Бастии» делают его ужасным. Это позор», — написал Балотелли в своём «инстаграме».