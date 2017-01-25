Галлиани подтвердил, что Ньянг близок к переходу в «Уотфорд»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани подтвердил, что нападающий россонери М'Байе Ньянг близок к переходу в «Уотфорд», а также прокомментировал информацию, согласно которой заменить француза может заменить форвард «Дженоа» Лукас Окампос. Ранее сообщалось, что «Уотфорд» арендует Ньянга с правом выкупа.
«Владелец „Уотфорда“ сказал мне, что они практически договорились с игроком. Мы разрешили ему поехать в Лондон и пройти медосмотр. Что касается Окампоса, то мы договорились с президентом «Дженоа» подождать два-три дня. Он не сказал „да“, но и не говорил „нет“. Им нужна замена Окампосу», — цитирует Галлиани Rai Sport.