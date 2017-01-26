Куртуа: Кейлор Навас долго был травмирован, а набрать нужные кондиции нелегко

Голкипер лондонского «Челси» Тибо Куртуа адресовал слова похвалы своему коллеге из мадридского «Реала» Кейлору Навасу. В Испании в последнее время неоднократно обсуждали вопрос о том, должен ли Навас выходить на поле в стартовом составе. Многие считают, что этого заслуживает конкурент костариканского футболиста в «Королевском клубе» Кико Касилья.
«Навас – взрывной и скоростной голкипер. У него хорошо развиты рефлексы. Кейлор долго был травмирован, а набрать нужные кондиции нелегко. Со мной происходило подобное», — приводит слова бельгийского футболиста AS.
У Наваса была диагностирована травма ахиллова сухожилия.