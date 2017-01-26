Бауса: Дибала – будущее сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса не поскупился на похвалу в адрес нападающего своей команды Пауло Дибалы. Бауса не сомневается, что в будущем футболист туринского «Ювентуса» будет играть очень значительную роль для национальной команды.
«Я согласен с мнением о том, что Дибала – будущее сборной Аргентины. Уже некоторое время внимательно слежу за его игрой. На подступах к штрафной площадке соперников он обладает великолепными качествами и с большой лёгкостью находит путь к воротам. Однако Дибала молод, и необходимо предоставить ему время. Он должен адаптироваться в национальной сборной», — цитирует Баусу Ole.