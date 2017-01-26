«Халл Сити» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

26 января в Кингстон-апон-Халл, на стадионе «Кингстон Коммуникейшн», состоится ответный матч полуфинала Кубка лиги между «Халл Сити» и «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Халл Сити» – «Манчестер Юнайтед»
Ранее друг с другом команды встречались 30 раз. Пять матчей завершились победой «Халл Сити», четырежды команды сыграли вничью, и 21 раз сильнее оказались футболисты «Манчестер Юнайтед».
Последняя встреча между этими командами состоялась в январе 2017 года и завершилась домашней победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.