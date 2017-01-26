«Рубин» отдал Бергстрёма в аренду «Грассхопперу» до лета 2018 года

Защитник «Рубина» Эмиль Бергстрём перешёл в швейцарский «Грассхоппер» на правах аренды. Данную информацию корреспонденту «Чемпионата» Ивану Ковалёву подтвердил руководитель пресс-службы клуба Михаил Степанов.
Арендное соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2017/18. В «Рубин» шведский защитник перешёл в феврале 2016 года из «Юргордена». На счету Бергстрёма 4 матча в российской Премьер-Лиге (3 в основном составе) и 1 результативный пас.
Контракт с «Рубином» действует до лета 2019 года.